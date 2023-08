Gamadiel García reveló denuncias por amaño de partidos

El Presidente del Sifup, Gamadiel García, admitió los hechos en una entrevista realizada por Al Aire Libre de Radio Cooperativa. ¡Entérate de todos los detalles acá!

Gamadiel García abordó la actualidad del fútbol chileno y principalmente indicó tres puntos: los partidos que se podrían suspender por las fuertes lluvias en la zona centro sur, la multipropiedad y dos denuncias recibidas por amaño de partidos.

"Pablo Milad me dijo esta mañana que entendía toda la situación y que se vería con los clubes caso a caso", apuntó el directivo por los encuentros que podrían sufrir modificaciones en la programación.

En cuanto a la multipropiedad la llamó "un secreto a voces. Hay multipropiedad, no tenemos como abordarlo porque quienes toman las decisiones no son una directiva, es un consejo de presidentes. No hay documentos que digan que tal o cual es dueño de cada equipo por lo que es muy difícil demostrarla".

Quizás te interesa leer:

Amaño de partidos en el fútbol chileno por Gamadiel García

"Hemos recibido dos denuncias en años anteriores, que pusimos en conocimiento de la ANFP y que deben investigarse cómo corresponde, para ver si hubo o no amaño de partidos", sostuvo Gamadiel García.

¿Cómo se puede denunciar estos hechos?

"En nuestra aplicación hay un botón con el que los futbolistas pueden denunciar de forma anónima si es que hay algún agente externo que quiera arreglar un partido", comentó.

"Tenemos nuestros abogados que son autónomos y que siguen con la investigación adelante, lo que no queremos es que hayan este tipo de malas prácticas y empecemos a ver el fútbol con otros ojos. Pueden haber equivocaciones, pero no que haya artimañas", agregó.

El llamado a los futbolistas por parte del Sifup

"Nosotros le hemos advertido a los futbolistas que no pueden participar en nada de esto, ni siquiera a través de un familiar porque pueden recibir una sanción ejemplificadora y que los puede dejar sin su carrera deportiva". ¡Mira la entrevista completa acá!