La modelo estuvo invitada al programa "Podemos Hablar" de Chilevisión.

En conversación con el animador Julian Elfenbein, Caldirola reveló que Isla mantiene fijo su sueño de jugar en Universidad de Chile y entregó detalles.

Gala Caldirona: "Mauricio Isla va a jugar en la U. No todavía, pero falta poco para que nos vengamos"

“Mauricio Isla va a jugar en la U, no todavía, pero él tiene muchas ganas de venir. Él me dijo que no quiere llegar viejo, quiere venir a jugar bien por su equipo. No falta mucho para que se venga para acá… para que nos vengamos”, aseveró,

¡Falta poquito! Esta noche nos juntamos en una velada inolvidable en #PodemosHablarCHV 🗣 22:00 horas pic.twitter.com/oAz5JGW1kg — Chilevision (@chilevision) January 10, 2020

Cabe recordar que Mauricio Isla suena en Boca de Argentina como nuevo refuerzo.

Olé: "Boca Juniors tendría entre sus opciones de fichaje para el presente 2020 a Mauricio Isla, actualmente en el fútbol turco"

La publicación aseguró que “el lateral derecho chileno que juega en Fenerbahçe termina su contrato en seis meses, pero Boca quiere sacarlo a préstamo ahora".

La modelo estuvo invitada al programa "Podemos Hablar" de Chilevisión.