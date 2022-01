Gala Caldirola trató de "dementes" a sus enemigas luego que la criticaran en redes sociales

La empresaria española mostró su molestia luego de que sus ex compañeras de reality recordaran su rivalidad.

La ex chicas reality Aylén Milla, Oriana Marzoli y Gala Caldirola tuvieron un intenso round farandulero en redes sociales, luego de que la venezolana y la argentina compartieran en la web un particular video mencionando a la ex participante de “El Discípulo del Chef”.

Todo partió cuando Oriana Marzoli invitó a su amiga Aylén Milla a participar en una conversación para su canal de YouTube donde recordaron su paso por el reality de Mega “¿Volverías con tu ex?”, donde su rival era Gala Caldirola.

La trasandina reveló que hace un tiempo se había mensajeado con la ex del Huaso Isla, donde le ofrecía disculpas por sus conflictos pasados. Suceso que fue mencionado en el programa, donde Oriana Marzoli leyó el mensaje privado entre las influencers en tono de burla.

“Hola Gala, ¿Cómo estás?, hace días pensaba en escribirte, me parece apropiado porque yo lo siento así. Quiero pedirte disculpas si en algún momento de la vida te hice sentir mal, jamás fue mi intención hacerte daño. Lamentablemente fuimos parte de un juego que se fue de las manos”, leyó Marzoli entre risas sobre el mensaje que envió Milla.

“Me alegra mucho que te sientas mejor y tranquila, el pasado queda atrás, seguro que si nos hubiésemos conocido antes, nos hubiésemos llevado hasta bien”, le respondió en esa ocasión la ex de Iván Cabrera, quien al ver que trajeron el tema a colación reaccionó con molestia.

La cuenta de Instagram “@RealityCuliao” compartió parte del video donde leen la conversación entre Milla y Caldirola, mientras que la española criticó duramente a las influencer por no dejar en el pasado la polémica antigua.

“¡Supérenme mujeres dementes! Pasaron 7 años, fui mamá, construí una carrera estable, conocí personas maravillosas, viajé, viví en tres países diferentes… ¿Qué hicieron ustedes aparte de ver el reality repetido mil veces y conspirar en contra de mí?”, comentó la española.

Pero no quedó ahí, ya que Aylén Milla y Oriana Marzoli también hablaron sobre el ex de la venezolana, Luis Mateucci, quien también comentó el video de la cuenta de Instagram criticando a quien fue su pareja años atrás.

“¿No hay otro ex en la vida de Oriana? Todos los meses me dedica un programucho de youtube. Dios mío”, escribió el argentino, sorprendiendo con su reacción.