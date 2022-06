Gala Caldirola tendría un intenso romance con reconocido jugador de Curicó Unido

"Le pregunté a ella directamente, no me lo negó, pero sí dijo que no había contado nada, porque no tiene nada nuevo que contar respecto a eso”, dijo Cecilia Gutiérrez.

El amor nuevamente habría tocado a la puerta de la modelo española Gala Caldirola. Tras sus quiebres con Iván Cabrera y Mauricio Isla, la ibérica le habría dado una nueva oportunidad a su corazón en el mundo del fútbol.

Así lo aseguró Cecilia Gutiérrez la noche del pasado martes en un nuevo live de Instagram, donde la periodista entregó más detalles de la relación. Según ella, la española estaría saliendo con Juan Pablo Gómez, jugador que actualmente milita en Curicó Unido, equipo de la Primera División nacional.

“Ese dato me llegó hoy (ayer). Le pregunté a ella directamente, no me lo negó, pero sí dijo que no había contado nada, porque no tiene nada nuevo que contar respecto a eso”, señaló. “Me metí al Instagram de Juan Pablo, no tenía idea quién era, y es bien guapo… harto guapo, anda bastante bien”, agregó la comunicadora.

Juan Pablo Gómez sería la nueva conquista de Gala Caldirola.

“Me dijo (Gala) que siempre mataba los romances antes de empezar, y como broma le dije que le iba a presentar alguien que no jugara a la pelota”, complementó entre risas.

Juan Pablo Gómez es un futbolista argentino con nacionalidad chilena, tiene 31 años y juega en la posición de lateral derecho. El deportista realizó casi toda su carrera en la Unión Española y tuvo una relación con la influencer venezolana Carlyn Romero, joven que Julio César Rodríguez salvó en diciembre pasado de ahogarse con una uva.