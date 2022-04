Gala Caldirola se refirió a su ex romance con Iván Cabrera

“Después de una ruptura matrimonial era obvio que iba a elegir mal”, confesó la española a Pamela Díaz sobre su polémica relación con el “Potro” Cabrera.

La modelo española, Gala Caldirola, sorprendió a todos tras confesarse en conversación con Pamela Díaz en un nuevo capítulo de su show online “Sin Editar”, donde se referirá a su relación con Iván Cabrera y su polémico quiebre.

La influencer española responderá diversas preguntas que le hará “La Fiera”, donde hablarán sobre sus problemas a la vista, los celos que padece cuando está en pareja, su adicción al cigarro, entre otras cosas.

La joven reveló en el show la experiencia que tuvo con un particular regalo que le hizo su amigo Suro Solar, quien le dio un juguete sexual que no le gustó, confesando que la última vez que tuvo relaciones sexuales fue cuando estaba saliendo junto al “Potro” Cabrera.

“No sé si se puede llamar relación”, detalló Caldirola. “Fue un amigo con derecho”, respondió Pamela Díaz, mientras que la joven decidió hablar sobre su polémico romance. “Un pequeño error”, señaló.

“En este instante, no tengo sexo… más de lo que me gustaría. No tanto, o sea, la última relación que tuve, si se puede llamar relación. Un amigo con derecho, un pequeño error. Si después de una ruptura matrimonial era obvio que iba a elegir mal. Elegí pésimo, me quise sacar las penas y elegí pésimo, lo reconozco”, confesó la influencer refiriéndose además al fin de su matrimonio con el Huaso Isla, sorprendiendo con sus dichos.