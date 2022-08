Gala Caldirola se refirió a la idea de retomar su relación con Mauricio Isla

"Me parece algo lindo que la gente quiera ver a una familia unida", indicó la modelo a Las Últimas Noticias.

Gala Caldirola.

La modelo española, Gala Caldirola, nuevamente reapareció en el mapa de la farándula nacional, luego de ser sindicada como uno de los motivos del quiebre entre su ex pareja Mauricio Isla y la bailarina brasileña Thati Lira.

Ante esto, la ibérica salió a responder algunas interrogantes y rumores al respecto, ya que varios fanáticos esperan una reconciliación de la expareja, quienes rompieron en 2020, momentos en los que la española llegó a Chile para trabajar y el deportista se quedó en Turquía.

"Me parece algo lindo que la gente quiera ver a una familia unida", indicó la modelo a Las Últimas Noticias. Además, la empresaria también se tomó unos segundos para profundizar más sobre la situación. Ahí, agrandó la conversación que mantenía con el diario para resaltar que no ha tenido un reencuentro con su ex, Iván Cabrera, como así que no mantiene más que buena onda con su compañero Max Cabezón, con quien se le ha vinculado últimamente.

"A mi siempre me buscan pareja. Si me van a vincular con alguien, que sea con alguien que sea de verdad y que yo lo disfrute. Me molesta. El día que esté con alguien lo contaré yo", explicó la ibérica. Además, detalló que en el quiebre del papá de su hija y Thati Lira "no tengo nada que ver ahí".