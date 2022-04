Gala Caldirola reveló los complejos días que vivió junto a Mauricio Isla

“No conocíamos mucha gente, no teníamos muchos amigos, el idioma, la cultura, fue como bien intenso”, señaló respecto a su vida en Turquía junto al Huaso.

La modelo española, Gala Caldirola, fue la nueva invitada del programa "Pero con respeto" de CHV, espacio de conversación conducido por Julio César Rodríguez y donde habló de diversos temas, entre ellos su quiebre con Mauricio Isla.

“Yo adoro a Mauro, pero él y yo somos distintos”, afirmó la exchica reality, refiriéndose además a la relación del futbolista con la bailarina de “Aquí se Baila”, Thati Lira.

“La conocía, habíamos trabajado juntas en alguna ocasión”, detalló la influencer mientras que JC Rodríguez le consultó en la sección “Pregunta sin respeto” si en algún momento regresaría con Mauricio Isla.

“Ni me planteo si volvería o no volvería con él. Tiene pareja, está en una relación”, respondió, asegurando que se siente en paz sola tras su polémico quiebre con Iván Cabrera.

Consultada sobre sus complejos días en Turquía, donde residió junto a Isla, la española explicó que “me gustó mi etapa en Turquía, pero estábamos muy solos, en una burbujita. Y justo fue el tema del embarazo. Fue nuestro primer año de maternidad, de paternidad, fue como intenso y estábamos bastante solitos”.

“No conocíamos mucha gente, no teníamos muchos amigos, el idioma, la cultura, fue como bien intenso. A mí me gustó el país, pero no me iría a vivir allá. La cultura allá es muy distinta, yo vengo de una mentalidad europea, mucho más liberal, otras costumbres. Es muy difícil hacer una vida normal, sobre todo para una mujer”, agregó.

Finalmente, afirmó que “estábamos en una burbujita con la niña”.