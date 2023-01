Gala Caldirola le puso fecha al anuncio de su relación con Mauricio Pinilla

La influencer española, Gala Caldirola, habló durante las últimas horas sobre su vida personal y se refirió al ex futbolista a quien considera "muy guapo".

La influencer fue entrevistada en el programa "Santa Moda" del Canal Vive y no tuvo reparo en señalar que al ex futbolista lo encontraba "muy guapo", pero no quiso negar ni confirmar la relación.

En el último tiempo fotos y videos han mostrado a la pareja compartiendo en diversas festividades. Consultada sobre aquello la influencer y ex pareja de Mauricio Isla indicó que “es innecesario que yo diga si estoy o no estoy con alguien".

"La verdad es que yo nunca hablo de mis cosas personales. ¿Es que sabes? Lo que pasa es que siento que responderte a eso es como darle en el gusto a todos los que preguntan y quieren saber sobre mi vida íntima", agregó.

"¿Por qué tengo que decir si o no? Siento que es innecesario que yo diga si estoy o no estoy con alguien (Pinilla) porque en el fondo es como parte de mi vida y de mi intimidad", indicó la ibérica.

Finalmente la ex chica reality cerró el tema asegurando: “Si yo estoy con alguien lo sabrán y si no estoy con alguien, lo sabrán también. Pero no quiero darle en el gusto a esos periodistas que quieren como entrometerse en tu intimidad y que al final te obligan a contar tu vida. ¿Por qué tengo que hablar sobre mi vida? Si estoy o no estoy, ya se sabrá. Pero tener que dar explicaciones de mi intimidad lo encuentro súper innecesario”.