Gala Caldirola realizó una curiosa reflexión sobre el amor en sus redes sociales

La modelo española, Gala Caldirola, se ha convertido en tema obligado en los paneles faranduleros durante los últimos meses, especialmente por sus relaciones amorosas.

En la última semana, se le vinculó con Mauricio Pinilla luego que ambos compartieron el rato durante una fiesta en la comuna de Vitacura.

Sin embargo, fue la misma española quien se encargó de descartar el cahuín. “Estaba yo con Yuli (Cagna) en una despedida y fuimos un rato al bar. Ahí coincidimos que estaba él con unos amigos en común. Se pusieron a hablar y hubo risas, pero nada más”, reveló en diálogo con el Me Late.

“Soy una persona libre y soltera. El día que esté con alguien, lo contaré”, agregó, según contó el panelista del espacio de TV+, Francisco Halzinki.

Sin embargo, donde contó más detalles de cómo está su corazoncito fue en el Pero con respeto, donde habló largo y tendido con Julio César Rodríguez.

“¡Ay! Bueno, puedo decir que muy en paz. Y ojo que es muy difícil y a la vez muy lindo poder decir eso. Porque llegar a sentirte en paz contigo mismo es súper complicado. Bueno, pero yo hoy me siento en paz”, le confesó a JC.

“Yo soy una persona a la que le gusta más estar en relación que sola. Siempre me gusta compartir mi vida con alguien, tener un partner. Pero, me he dado cuenta durante este último año que también está bueno estar sola a veces”, complementó la ex chica reality.

Pero eso no es todo, pues en el espacio de Chilevisión aprovechó de revelar que actualmente está soltera.

“Haciendo un trabajo en estar feliz conmigo misma, en potenciar mi amor propio. En potenciar mis sueños, mis talentos, mis intereses. Disfrutar de mi hija… de mis amigos. Yo siempre creí mucho en la historia del príncipe azul. Ahora no sé si creo tanto en la historia del príncipe azul, pero sí creo en el amor”, reflexionó.

Eso sí, aclaró que “no porque ahora no tenga una relación quiere decir que el amor no existe. Yo soy una persona muy positiva. Las relaciones son ciclos. No quiere decir que porque una relación terminó fue un fracaso, tampoco lo vivo así. No me siento deprimida, no siento un rechazo (al amor). Y es que tampoco he vivido nada tan traumático como para sentir un rechazo por el amor. En general, mis relaciones han sido bastante ‘buenas’. Simplemente se terminaron”.