Gabriel Suazo se despidió con un sentido mensaje de Colo Colo

El ahora es capitán de Colo Colo, Gabriel Suazo, tuvo una emotiva entrevista de despedida tras ponerle fin a su contrato con el elenco de Macul, donde se consagró como uno de los mejores jugadores del fútbol chileno.

“Llegué acá con 8 años, se me vienen un montón de recuerdos buenos, tristes, levantando trofeos, pero sobre todo por la gente con la que he vivido y convivido todos estos años, las tías del aseo me conocen de chiquitito y yo ahora ya tengo esposa e hijo. Es como una familia, es mi casa y siempre lo va a hacer”, expresó el lateral en diálogo con el sitio web oficial del “Cacique”, donde repasó cómo se dio su ascenso al primer equipo.

“Estaba de sparring en la Copa América del 2015, en la final estaba de pelotero. En ese tiempo me llama Patricio Barahona, coordinador del plantel, que al otro día tenía que presentarme al primer equipo por decisión de José Luis Sierra. Tenía 17 años, lo veía muy lejano”, recordó el jugador, que también repasó el triste momento que atravesó al ser el capitán del Colo Colo que peleó por evitar el descenso en 2020.

“Fue uno de los momentos más complicados, como jugador y persona. Llegaba llorando a la casa, como cuando era niño, cuando no me acostumbraba a perder. Orgulloso de defender la camiseta en un momento tan difícil para nuestra institución, conseguimos uno de los triunfos más importantes en la historia del equipo. En mi corazón siempre va a estar. Nunca me imaginé ser capitán del plantel y después levantar un título en ese rol, es uno de los momentos más felices que he tenido en mi vida“, aseguró.

“Colo Colo es mi familia, siempre lo va a ser esté donde esté, por eso me cuesta tanto, es difícil alejarse de la familia. Me voy más que orgulloso de cada cosa que he hecho por el club, llevaré los colores y siempre habrá un hincha del club, esté donde esté. Espero volver en un futuro y seguir conquistando y cumpliendo sueños que aún me quedan acá”, cerró.