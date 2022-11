Gabriel Suazo le puso la fecha para el retiro de Vidal, Sánchez, Bravo y Medel en La Roja

El lateral derecho de Colo Colo y de La Roja, Gabriel Suazo, habló en la reciente conferencia de prensa previo al duelo contra Eslovaquia, donde abordó el presente del equipo y también dio un sincero análisis sobre las figuras de la Roja.

"Tenemos una historia gracias a la generación dorada, de los cuales hay varios con nosotros y tenemos la posibilidad de aprovecharlos dentro de la cancha, para aprender de ellos, de todo lo que han logrado por el país", indicó.

Gabriel Suazo en el 11 titular de la Roja.

"Es inevitable que en algún momento ya no esté (la Generación Dorada) con nosotros, y tenemos que tomar la batuta por llamarlo de una forma. Es un placer compartir con ellos en el día a día, en los entrenamientos y en los partidos para poder aprender de cada uno y hacer las mejores elecciones para el futuro, y estar con la ambición de clasificar al siguiente Mundial", agregó el capitán de Colo Colo.

Finalmente, el lateral izquierdo negó sentirse seguro como titular, afirmando que "me siento en el mismo lugar donde comencé, peleando un puesto en cada entrenamiento. No encuentro que me haya ganado el puesto, ni que de acá no me moverá nadie, al contrario, tengo que seguir demostrando".