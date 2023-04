Gabriel Suazo lanza una dura acusación contra su ex representante

Una rara pelea nació durante la última semana entre los representantes del fútbol chileno, luego que Alan Silberman acusó a Fernando Felicevich de "robarle" la representación del ex capitán de Colo Colo y actual jugador del Toulouse de Francia, Gabriel Suazo.

El representante Silberman aseguró que por una movida de Felicevich, Colo Colo no recibió ningún peso por la venta del ex capitán albo a quien trató de "vender la pomada" con el Cacique. Tras estos dichos, fue el propio lateral izquierdo quien decidió alzar la voz para aclarar la situación y desmentir los dichos de su ex representante.

"Me hubiese encantado que Colo Colo hubiese recibido lo que hubiese sido por mí, por todo lo que me brindó y por todo lo que es Colo Colo para mí, pero de los 10 años que trabajé con ellos, jamás me enviaron una oferta formal a mi WhatsApp o a mi correo, por tal club", comenzó aclarando en La Tercera.

En esa misma línea aclaró que: "Ahí fue cuando a mí me contactan de la empresa de Fernando Felicevich diciéndome: 'Mira, Gabriel, hablamos con tu representante, le comentamos sobre una opción de un club que te quiere. Y esta fue la respuesta'. Me mandan la respuesta y ni siquiera le preguntan por el club. Lo único que les dicen es: 'Perfecto, si tiene la oferta, envíamelo y la comisión la repartimos entre tres'. Es decir, lo único que les interesaba era la comisión".

Luego de este triste momento, el ex capitán del cacique de reunió con FF y comenzó a esclarecerse su futuro, puesto que antes solo sentía incertidumbre por no saber qué pasaría con él. "Yo muchas veces llegaba a la casa después de los entrenamientos a abrazar a mi esposa, a abrazar a mis padres, les decía “no sé qué va a pasar conmigo”. O sea, te lo juro que, sufriendo, sufriendo llegaba a mi casa. Era algo totalmente incierto para mí", confesó.

Al ser consultado por lo que más le molestó de todo esto, el actual jugador del Toulouse admitió "que se diga que no le dejé nada a Colo Colo, cuando en realidad nunca tuve ninguna oferta de parte de ellos. Jamás me llegó algo". Finalmente el jugador nacional reveló que nunca existieron las supuestas ofertas de River ni Besiktas, como se rumoreaba a finales de 2022.