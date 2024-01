Tras consagrarse campeón de la Primera División junto a Huachipato, Gabriel Castellón por fin dio el salto y firmó con Universidad de Chile, uno de los tres equipos más grandes del país. Sin embargo, su llegada no dejó conforme a todos, y fue Johnny Herrera, ídolo del club, quien criticó fuertemente el fichaje del guardameta.

Así es, el histórico exarquero azul, y actual panelista de TNT Sports, fue uno de los que hizo pública su molestia tras la contratación del jugador, la cual no estuvo exenta de polémica, pues se gestionó tras la desvinculación de Cristóbal Campos, jugador formado en el club y uno de los favoritos de Herrera en la posición.

En esa línea, afirmó que el ex Huachipato no era la primera opción de la dirigencia, pues esta buscaba contratar a Gabriel Arias, e incluso puso al nuevo arquero azul por debajo del saliente. "Querían en reemplazo de Campos a uno que está en Racing y que no tiene nada que ver con la U. Ahora viene Castellón, que es muy inferior a Campos como arquero", disparó en aquella ocasión.

Como era de esperarse, llegó la respuesta del refuerzo laico, quien no se achicó frente al histórico de la U: "Las críticas siempre van a existir y soy reacio a verlas, ya que solo me enfoco en lo que debo hacer". "Sí tomo las críticas que vienen de las personas que están en mi día a día, porque sé que me desean lo mejor", explicó en conversación con La Tercera.

Igualmente, el oriundo de Valparaíso minimizó la situación e incluso aseguró no tomarse las palabras de Johnny Herrera como una falta de respeto: "Todos tenemos derecho a una opinión". "Todos tenemos opiniones distintas y, mientras no sea una agresión, respeto ese derecho", cerró Castellón.

