Gabriel Boric tras emitir su voto en Punta Arenas: "Quiero ser el presidente de todas y todos los chilenos"

La mañana de este 19 de diciembre el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, llegó hasta la Escuela Patagonia de Punta Arenas para cumplir con su deber cívico en esta segunda vuelta.

Tras emitir su voto el aspirante a La Moneda conversó con la prensa presente en el lugar señalando, "esta noche quiero ser el presidente de todas y todos los chilenos".

Para luego volver a entregar su público respaldo al Servel (servicio electoral) y puntualizar, "estoy tranquilo porque hemos hecho una campaña limpia, sin inventar ni difundir mentiras (…) en la noche vamos a respetar el resultado, sea cual sea".

Haciendo el hincapié al respecto, "Si es que hoy día nos toca perder, vamos a reconocer. Pero vamos a ganar, y esperamos el reconocimiento recíproco de nuestro adversario".

En conversación con 24 Horas el candidato presidencial precisó sobre este mismo tema, "vamos a respetar la decisión de los chilenos y chilenas. Confío en las instituciones, en el Servicio Electoral y en los poderes del Estado. No tengo ninguna duda de que hoy día en la noche vamos a tener resultados limpios, transparentes y que vamos a respetar sin poner un manto de dudas sobre ello".

Mientras que sobre un posible mandato destacó, "me imagino un gobierno que no está solamente encerrado en La Moneda fortificada, como pasa hoy, sino un gobierno que sea abierto a la gente. Que también esté en terreno y tenga los zapatos sucios de tanto caminar Chile. Y, me imagino un gobierno con mucha preocupación por los temas sociales que han quedado relegados en el último tiempo producto de la pandemia, también del estallido".