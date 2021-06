Gabriel Boric sorprendió al defender el pacto Unidad Constituyente

El candidato presidencial de Frente Amplio afirmó que en caso de no pasar a segunda vuelta, y en un balotaje frente al oficialismo, respaldará al representante de la oposición.

El candidato presidencial del Frente Amplio, Gabriel Boric (CS), se distanció de algunas voces de su sector y aseguró que Unidad Constituyente, pacto conformado por partidos de la ex Concertación y la ex Nueva Mayoría, “no es lo mismo que la derecha”.

En entrevista a radio Cooperativa, el diputado abordó el calificativo de “neoliberales” que algunos grupos entregan a las colectividades que fueron parte de la transición, explicando que “hubo una convivencia con el modelo neoliberal, creo también que muchos hacen una profunda autocrítica en el último tiempo, y por lo tanto, no creo que etiquetar a quienes no piensen exactamente igual que nosotros de ‘neoliberales’ u otros adjetivos sirva para construir mayorías“.

“Yo no tengo ninguna duda de que Unidad Constituyente no es lo mismo que la derecha”, explicó Boric, aclarando además que tiene clara la decisión que tomará en caso de no pasar a segunda vuelta y que la disputa sea entre un representante de Chile Vamos y la oposición.

“En una eventual segunda vuelta -donde, por cierto, vamos a hacer todo el esfuerzo de estar- entre alguien de la oposición al actual Gobierno, que yo creo que ha sido muy malo, y Lavín, Sichel, Desbordes o quien sea, no tengo ninguna duda de que apoyaría al candidato de la oposición, sea Paula Narváez, Yasna Provoste u otros”, explicó.

Finalmente, la autoridad expresó que con su competidor en la primaria de Apruebo Dignidad, Daniel Jadue (PC), comparte “marco programático común, las ganas de transformar Chile”, aunque nuevamente se mostró distanciado ante el “estatuto de garantías” propuesto por el alcalde de Recoleta hacia la DC y las Fuerzas Armadas.