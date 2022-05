Gabriel Boric se refirió a las muertes que han azotado a la macrozona sur

El Jefe de Estado aseguró que “me desgarra el corazón y no olvidamos a ninguna de las víctimas” del terrorismo mapuche.

El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, anunció que este lunes se comunicará la decisión del Gobierno respecto a una posible renovación del Estado de Excepción en la macrozona sur.

“Quiero que sepan que a nosotros nos mueve la convicción de que acá tenemos un problema político profundo y que, para poder solucionarlo, tenemos que poner mucho énfasis en la política de tierras, en enfrentar el aislamiento y la pobreza, y mejorar la conectividad de la zona”, reveló. En ese sentido, el mandatario enfatizó que “el plan que tenemos para enfrentar el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo nación mapuche es mucho más integral”.

“Cuando hablamos de Segundo Catril, Juan Barrios, Camilo Catrillanca o Joel Ovalle me desgarra el corazón y no olvidamos a ninguna de las víctimas, así también al matrimonio Luchsinger Mackay, a todos quienes han perdido la vida producto de un conflicto que el Estado no ha sido capaz de generar las condiciones para solucionarlo", agregó.

Finalmente, hizo un llamado a los parlamentarios y al mismo gobierno que "no caigamos en polémicas estériles. Aquí cada muerte o herido nos duele como país, esto no puede ser una cuestión que se utilice para golpear a un gobierno u otro”.