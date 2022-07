Gabriel Boric se enojó y le "paró los carros" a José Antonio Neme en el Mucho Gusto

El animador de “Mucho gusto” se refirió a las “vueltas de chaqueta” del mandatario durante su gobierno.

Un tenso momento se vivió el pasado jueves en el matinal "Mucho Gusto" de Mega, luego que el Presidente de la República, Gabriel Boric, fue entrevistado en profundidad mientras el mandatario se encontraba realizando sus labores en el Palacio de La Moneda.

La conversación fue guiada por la periodista Katherine Ibáñez, quien le consultó sobre los diferentes temas de contingencia que ha tenido que enfrentar su gestión. En esa línea, el animador del espacio matinal, José Antonio Neme, realizó una interesante reflexión: "Hoy día, como dice el Presidente estamos en una profunda crisis de inseguridad, quizás la más grande que haya vivido el país desde la vuelta a la Democracia. Lo dicen los medios internacionales, pero además hay una crisis brutal de confianza. Los chilenos no confiamos en nadie. Ni siquiera en nuestro vecino. Por lo tanto, yo valoro que el Presidente haga una declaración en televisión abierta en contra del crimen organizado. Eso me parece que es súper valorable. Y me gusta su firmeza”, expresó en primera instancia.

“Pero hay una serie de antecedentes, del propio gobierno y de cuando el Presidente era parlamentario, que hablan de un sentido completamente contrario. Votó en contra de la ley de control de armas, votó en contra de la ley que regulaba el robo de madera en La Araucanía. Tuvo miradas distintas de los retiros. Tuvo reparos cuando fue parlamentario sobre el proyecto de infraestructura crítica, que ahora el gobierno insiste y se le cae el veto”, encaró.

Luego, el comunicador insistió en que “el Presidente ha cambiado de posición en muy poco tiempo. Uno podría decir bueno, todos los gobiernos tienen derecho a cambiar de posición, sí, pero esto ya se ha transformando en un patrón de la administración Boric. Hay una serie de definiciones que terminan con una verdadera guinda de la torta, que es el señor Héctor Llaitul, que en 24 horas el gobierno pasa de ‘no vamos a condenar intensiones’ a ‘lo estamos evaluando’ a ‘nos hacemos parte de las acciones’”.

Finalmente, aprovechó de lanzar sus jugosas preguntas al filo: “Entonces me gustaría preguntarle al Presidente ‘¿cuántos giros más se va a dar el gobierno antes de comprometerse seriamente la confianza pública?”, lanzó el animador.

Dada esta interrogante, el actual mandatario de nuestro país, Gabriel Boric, se tomó la palabra y le respondió al panelista de “Mucho Gusto”. “En primer lugar, sería importante no generalizar, José Antonio. Acá hay una tentación muy fácil de decir que ante cualquier problema vinculado a la delincuencia, la solución es aumentar penas. Eso es lo que rápidamente te dicen en cualquier parte, pero durante los últimos 20 años hemos estado permanentemente aumentando penas, ¿ha disminuido el delito?”, preguntó al aire.

“No, ha aumentado”, se respondió y agregó que “entonces la idea de insistir en las mismas soluciones solamente porque son populares es de un populismo que es inaceptable porque no sirve para solucionar el problema. A mí lo que me importa es que la gente esté segura en sus casas, no subir puntos en las encuestas”, enfatizó.

“Déjame decir algo. Dicho esto, hay ciertos puntos, no sé a cuál se refería específicamente, pero sobre los cuales yo perfectamente pude haber reflexionado y cambiado de opinión. Y yo creo que es bueno que en política… hay algunos que dicen ‘oh, cambió de opinión, el volteretas, se dio vuelta la chaqueta’”, lanzó. Finalmente, el Jefe de Estado destacó que “es muy bueno cambiar de opinión ante antecedentes que te dan cuenta de que el mejor camino para llegar a una solución para la gente que está en su casa, que le importa que enfrentemos firmemente la delincuencia, podamos tener soluciones concretas”, cerró.