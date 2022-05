Gabriel Boric se enojó por las constantes críticas a la Convención Constitucional

“No acepto que a toda la Convención la metan en el mismo saco por tonteras de un par”, señaló el Jefe de Estado.

Gabriel Boric

El Presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió el pasado martes al trabajo de la Convención Constitucional (CC), de la que defendió su desempeño, como de algunas de sus polémicas más comentadas, en sus casi 9 meses de desarrollo.

En entrevista con Radio Cooperativa, el Jefe de Estado comentó que la mentira del ex convencional Rodrigo Rojas Vade, quien aseguró tener cáncer, lo que era falso, “por supuesto que empañan al resto, pero esos ejemplos no son el proceso”.

“Entonces decir que (Rodrigo) Rojas Vade, de (Nicolás) Núñez o la señora que decía lo de las energías, son representativos del total del trabajo que han realizado los convencionales, porque a mí me consta cuánto han trabajado los convencionales para poder sacar esto adelante, en condiciones al principio tremendamente precarias”, declaró.

Es por lo anterior que la máxima autoridad del país sostuvo que “no acepto que a la Convención se le meta a toda en el mismo saco por tonteras que ha hecho un par de convencionales que han pisado palitos o que han cometido fraudes a la fe pública, como Rojas Vade”. Asimismo, el jefe de Estado argumentó que “la Convención es mucho más que eso, ha realizado un trabajo más serio que eso y desde ese punto de vista defiendo el trabajo de la Convención”.

“¿Hay cosas que no me gustan? Hay cosas que no me gustan, por supuesto. Hay cosas que yo haría de otra manera, por supuesto, pero yo no espero de la Convención un príncipe azul. La Convención no va a ser el reflejo ante el espejo de todos mis deseos”, explicó el presidente.

Junto a esto, destacó que “por primera vez en la historia republicana de nuestro país estamos teniendo un proceso de discusión constituyente que es democrático, que es paritario y que incluye a los pueblos originarios”.

“El problema que tenemos es que se ha pretendido que en un año se salden prácticamente todas las deudas de los sectores excluidos del debate de la constituyente y ahí la clase política, de la que soy parte, tiene que hacerse cargo que durante mucho tiempo taponeó cualquier tipo de cambios”, concluyó.

Recordemos que el próximo 4 de julio la CC debe presentar al presidente la propuesta finalizada de nueva Constitución y el 4 de septiembre se realizará el llamado plebiscito de salida, donde la ciudadanía deberá decidir si aprueba o rechaza el documento.