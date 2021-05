Gabriel Boric se burló de Pamela Jiles tras inscribir su candidatura presidencial

El diputado del Frente Amplio respondió a los dichos de su par del PH, quien aseguró que "el pueblo no los quiere".

Tras una larga lucha contra el tiempo, finalmente el diputado Gabriel Boric, en compañía de Convergencia Social (CS), Revolución Democrática (RD) y Fuerza Común, acudió el pasado martes hasta el Servicio Electoral (Servel) para inscribir su candidatura presidencial.

Consultado acerca de los dichos de la diputada Pamela Jiles (PH) hace un par de semanas, cuando aseguró que "no lograron juntar las firmas porque el pueblo no los quiere", Boric respondió escuetamente: "No me acuerdo de Pamela Jiles".

Te puede interesar: UDI presentó proyecto para impedir expropiación de los fondos de las AFP

En el punto de prensa, el ahora candidato a La Moneda precisó que "el Frente Amplio hoy día tiene una nueva oportunidad. Tenemos que estar a la altura de la confianza que nos ha entregado la ciudadanía y conversar con la gente, con quienes votaron".

"Tenemos que contribuir a la articulación de las fuerzas del Apruebo. Estoy muy contento y con un sentido de responsabilidad muy grande", indicó el parlamentario.

Te puede interesar: Michelle Bachelet se mostró optimista tras la elección de muchos jóvenes a la CC

A la entrega de firmas también asistieron los presidentes de partido, diputados y diputadas, junto a Beatriz Sánchez, constituyente electa D12; Constanza Schönhaut, constituyente electa D11; Giovana Roa, constituyente electa D10; Erika Martínez, alcaldesa electa por San Miguel; Macarena Ripamontti, alcaldesa electa por Viña del Mar y Lorena Olavarría, alcaldesa electa por Melipilla.