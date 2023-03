Gabriel Boric reveló que sueña con convertirse en padre junto a Irina Karamanos

El Presidente de la República, Gabriel Boric, fue entrevistado la mañana de este lunes en el matinal Buenos Días a Todos, donde recibió al periodista Simón Oliveros en La Moneda. Junto con hablar temas contingentes, desde el panel le hicieron una particular pregunta sobre su vida privada

“¿Le gustaría ser padre?” le consultaron, a lo que el Mandatario respondió que “me lo imagino, por cierto que me lo imagino. A mí me encantaría en algún momento de la vida ser padre, pero ser padre también implica pensarlo desde el punto de vista de la corresponsabilidad”.

“No solamente porque sea choro, sino que hacerse cargo totalmente como corresponde y el ejercicio del cargo hoy día, por lo menos, es tan demandante, tanta pega, tantas horas al día, que es difícil pensarlo”, explicó. “Pero me encantaría, nos encantaría la verdad (junto a Irina Karamanos), en algún momento, me atrevo a decirlo”, cerró.