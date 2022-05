Gabriel Boric reveló por qué votará "Apruebo" a la Nueva Constitución en TVN

“Ambas opciones son legítimas y es labor del gobierno informar eso claramente”, manifestó.

El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, asistió a TVN para conceder una entrevista donde analizó sus primeros 50 días de Gobierno en el Palacio de La Moneda. En la instancia, el Mandatario se refirió al baleo de manifestantes en el barrio Meiggs, sobre lo cual señaló que “vamos a revisar los protocolos de seguridad. Me he reunido con ministros al respecto. Lo que está pasando es inaceptable, estamos naturalizando la violencia, no podemos permitir como Estado que bandas de crimen organizado se tomen las calles, vamos a aplicar la fuerza del derecho”.

Sobre el plebiscito de salida, explicó que “me la jugué por el proceso constituyente”, respondió “claro” a la consulta de si votará Apruebo, pero dejó en claro que el gobierno no hace campaña. “Ambas opciones son legítimas y es labor del gobierno informar eso claramente”, manifestó.

El Jefe de Estado también abordó los yerros de la ministra del Interior, Izkia Siches. “Esos errores le dieron problemas al gobierno, pero ella fortaleció su equipo” y agregó que nunca pensó en un cambio de gabinete. “Uno en estas cosas tiene que actuar con templanza y no dejarse llevar por la crítica ensordecedora”.

Respecto del conflicto mapuche, el Presidente dijo que “el Estado de Excepción es eso, de excepción, no se puede vivir constantemente. Eso no va a resolver el problema”.

El Mandatario reconoció que la inflación es la principal preocupación de los chilenos: “Siempre nos gustaría poder hacer más, pero tenemos que ser fiscalmente responsables, recibimos un escenario restrictivo y hay que respetar el presupuesto. El riesgo de una escala inflacionaria existe, si actuamos de manera irresponsable. Puedo dar tranquilidad de que actuamos de manera responsable. La próxima semana habrá anuncios de regulación. No vamos a dejar solas a las familias”.

Finalmente, el Presidente adelantó que habrá nuevos anuncios respecto de los servicios básicos y de acciones si se descubren colusiones en las alzas de precios de las últimas semanas.