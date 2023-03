Gabriel Boric pide dejar “la discusión de trincheras” tras asesinato de carabinera en Quilpué

El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, se dirigió a Quilpué para reunirse con la familia y compañeros de la sargento segundo de Carabineros, Rita Olivares, quien fue asesinada durante el fin de semana.

Luego de esto, el Mandatario volvió a la capital, desde donde pidió dejar “la discusión de trincheras”, y tomar la ofensiva respecto a la persecución de hechos delictuales.

“A primera hora de la mañana, viajé junto a las ministras del Interior y la Mujer y el general director de Carabineros, a Quilpué, en donde nos reunimos con la familia de la carabinera vilmente asesinada, Rita Olivares“, señaló el Presidente. Junto con eso, expresó que es “urgente, necesario, pasar de las palabras y condenas que todos los chilenos y chilenas compartimos, a la acción“.

“No podemos seguir con la discusión de trincheras. Si continuamos distribuyendo culpas al gobierno anterior, a la acción de tal o cual parlamentario, que este alcalde es bueno o no, a que el gobierno lo hace de tal o cual manera, no servirá para detener a la delincuencia“, añadió.

En esa misma línea, el Mandatario indicó que las “críticas constructivas son, por cierto, bienvenidas y necesarias en democracia. Pero hoy necesitamos ponernos todos y todas detrás de una misma cruzada. No más pelea chica, la ciudadanía nos exige acción para frenar esta delincuencia“.

“Quiero que los delincuentes sepan que nuestros carabineros y carabineras tienen todo el respaldo, y no retórico, concreto, con recursos, herramientas, de este gobierno, del Estado y de todos los chilenos y chilenas“, agregó.

Finalmente, el Jefe de Estado manifestó que “como Gobierno vamos a desplegar toda nuestra energía y nuestros esfuerzos en desbaratar estas redes”.