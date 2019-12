Gabriel Boric: Para hacer política hay que dialogar con quienes piensan diferente a uno

El diputado de Convergencia Social, Gabriel Boric, respondió a los cuestionamientos que ha tenido por su rol en el proceso constitucional.

En medio de la reciente "funa" vivida en el Parque Forestal de Santiago, el diputado Gabriel Boric aseguró al diario La Tercera que no tiene “temor de andar en la calle” y se manifestó contento por los avances en el proceso constitucional que vive Chile.

Al ser consultado por el ataque sufrido la tarde del pasado viernes, el parlamentario explicó que "el movimiento social que se ha manifestado en Chile es muy heterogéneo y hay un sector que tiene mucha rabia contenida por muchos años y que se queda en la agresión".

"En lo humano es triste porque cuando no se puede argumentar, lo que prima es la agresión y eso no beneficia a nadie", agregó.

Proceso Constitucional

"Hoy tenemos la posibilidad de escribir una Constitución democrática. Eso es algo que hace dos meses era inimaginable. Además, hemos avanzado para que el proceso de construcción de esta Constitución sea paritario, incluya a los pueblos originarios y dé iguales condiciones a los independientes. Eso, independiente de los costos personales, es lo que hay que recalcar", explicó.

Crecimiento político en la crisis social

"Sin lugar a dudas, este despertar social ha sido un momento de formación política trascendental, del cual todavía quedan muchas lecciones que sacar, pero falta, esto no ha terminado y todavía hay muchas cosas que decantar, reflexionar y aprender. Ojalá escribir también", detalló el parlamentario.

"Los crecimientos o los momentos de maduración política no se expresan en el mismo instante en que se gestan. Lo que sí estoy convencido en que para hacer política uno tiene que estar dispuesto a sentarse a dialogar, debatir con firmeza con quienes piensan diferente a uno, porque quedarse en la comodidad de hablar solo con quienes piensan igual a uno puede ser satisfactorio, pero no transforma la realidad".

La autocrítica al Frente Amplio

Al ser consultado si el Frente Amplio ha estado a la altura, el diputado Gabriel Boric respondió que "eso lo va a juzgar el tiempo. Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, aunque hay cosas que podríamos haber hecho mejor aún".

¿Cómo ve la reestructuración del FA?

"Tenemos que tomar un resguardo importante, para el FA es fundamental el vínculo con los movimientos sociales. Sin eso, el Frente Amplio no tiene sentido como tal y pasa a ser una coalición de administración de poder que a mí, y estoy seguro que mis compañeros tampoco, no me interesa", cerró.