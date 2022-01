Gabriel Boric le pegó un "portazo en la cara" a la DC para la designación de Subsecretarías

Al ser consultado sobre los futuros integrantes de su gobierno, aseguró que miembros de la DC no estarán en la estructura interna de los ministerios.

El Presidente de la República electo, Gabriel Boric, entregó su primera entrevista como presidente electo, durante el programa Tolerancia Cero de CNN Chile, donde conversó respecto a los desafíos que le deparan a su gobierno a partir del próximo 11 de marzo y la nueva configuración de la política nacional tras el arribo de su coalición al Ejecutivo.

Respecto al rol de la DC en la nuevo panorama político de Chile, el presidente electo recalcó que “hay una decisión que tiene que tomar la misma DC respecto a cuál va a ser su posición. Han manifestado un ánimo de colaboración, de ser oposición constructiva, yo eso lo valoro mucho”, sin embargo, destacó que “las declaraciones de la mayoría de sus dirigentes es que ellos no estaban pensando en ser parte del Gobierno, lo que a mí me parece muy bien y me parece que además le da más coherencia al Gobierno que estamos haciendo”.

Bajo esa premisa, afirmó que así como no hubo falangistas en el gabinete, “en las subsecretarías tampoco va a haber militantes de la Democracia Cristiana. Es algo que nosotros ya hemos dialogado al interior de la coalición y lo comunicamos también a las presidencias de los partidos de la Convergencia Progresista”.

“No se trata de una señal de desprecio ni mucho menos. Yo he reiterado harto que me gusta mucho más el término ponderar, que moderar”, detalló el mandatario, agregando que “la no inclusión se lee como un desprecio, venimos de proyectos políticos distintos. La DC ha definido una posición de oposición colaborativa, tendrán que ratificarlo en su discusión en las próximas semanas, pero me parece que hay que darle coherencia al Gobierno, no se trata sencillamente de sumarlos a todos”.