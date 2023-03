Gabriel Boric le manda un recado a quienes piden un cambio en su gabinete

El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, sostuvo este lunes que “los cambios de gabinete no se hacen por las presiones de la prensa”, aunque reconoció que “estoy permanentemente evaluando”.

Al ser consultado sobre un eventual ajuste ministerial, el jefe de Estado consultó: “¿Cuántas veces me han hecho esa pregunta en el último tiempo?". "Yo esto lo he dicho hasta el cansancio y no puede ser sino ser así: no porque desde la prensa se repita muchas veces la palabra 'cambio de gabinete' éste va a suceder antes", indicó.

"Los cambios de gabinetes no se hacen por las presiones de la prensa, ni de la prensa ni de los partidos, se hacen en función de la evaluación para mejorar la gestión", subrayó el Presidente Boric.

En ese sentido, afirmó que "es importante, porque más allá de los necesarios equilibrios y que un Gobierno tiene que sostenerse en todas las fuerzas que lo apoyan, mi objetivo es proyectar esta alianza de Gobierno hacia adelante, hacia el futuro, y para eso se requiere construir confianza, pero mi objetivo, mi prioridad y obligación sobre todo como Presidente, es mejorar la gestión, no hacerle favores a los partidos políticos, a ninguno, a los de ningún lado".

"Eso yo creo y espero que los partidos lo entiendan y, por lo tanto, no me siento -y esto lo he dicho antes- sometido a presiones de partidos y los que lo intenten les va a ir mal desde esa perspectiva, porque mi prioridad es un buen Gobierno y en eso tienen que estar personas que estén capacitadas para eso, con compromiso con el proyecto político, pero por cierto con las competencias para poder desarrollar los cargos que se necesitan", agregó.

"Sobre cuándo se hacen los ajustes... estoy permanentemente evaluando, no voy a anticipar eso por la prensa", cerró respecto al tema.