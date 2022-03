Gabriel Boric fue criticado por nombrar a Paula Narváez como embajadora de Chile ante la ONU

El Jefe de Estado olvidó su mítica frase en campaña sobre las embajadas: "No debe ser un premio de consuelo por no ganar la elección".

Una bomba nuclear se levantó durante las últimas horas a través de redes sociales, luego que el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, anunciará la designación de varios representantes del país ante organizaciones, destacando el nombramiento de Paula Narváez como embajadora de Chile ante la ONU.

A través de un comunicado de prensa, la Cancillería anunció el nombramiento de varios cargos de representación del Estado en organismos internacionales, destacando la excandidata presidencial del Partido Socialista.

Además, en el comunicado mencionan que Narváez fue ministra vocera en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, y cuenta con experiencia en la ONU, tras trabajar entre 2011 a 2014 como especialista de programas para América Latina y el Caribe en ONU Mujeres.

Junto con el nombramiento de Narváez ante la ONU, también se informó que Claudia Fuentes Julio será la representante de Chile ante las las Organizaciones Internacionales con sede en Ginebra; Sebastián Kraljevich Chadwick ante la Organización de Estados Americanos con sede en Washington DC; y Francisco Saffie Gatica ante la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) con sede en París.

La designación de la ex precandidata presidencial causó mucha molestia en el mundo de las redes, ya que le sacaron en cara al Mandatario sus propias promesas de campaña, donde aseguraba que las embajadas "no debe ser un premio de consuelo por no ganar la elección", algo que finalmente si hizo.

Revisa los principales comentarios a continuación:

Luego de perder las primarias, Paula Narváez jamás apoyó a Yasna Provoste, ni un gesto. ¿Cuánto costó su silencio? 👇 https://t.co/Luh7bi36ZH — Edu⁷ (@AlephEdu) March 22, 2022

Boric empezó a pagar los "favores concedidos"...

Le pone carácter de urgente liberar a los delincuentes y de seguro será con "reparación".

Bárbara Figueroa se va de embajadora a Argentina.

Paula Narváez de embajadora a la ONU.

Estos eran los que venían a cambiar la política? — JuanKBarth 🇨🇱🇺🇲 (@JuanKBarth1) March 22, 2022

Hola, vengo del futuro. Boric nombró a Paula Narváez y a Bárbara Figueroa como embajadoras — Meruanista (@Meruanista) March 22, 2022

Lo diré sin garabatos para que no se sienta agredido/a:



EL NOMBRAMIENTO DE PAULA NARVÁEZ ES UNA BOFETADA ÉTICA PARA LOS QUE VOTAMOS POR BORIC.



VÁYANSE A LA MIERDA — bart - lolo #laconvencionsedefiende 🏳️‍🌈🧉🥦 (@BartolodelPony) March 22, 2022

Ahora va a salir la mitómana Vallejo, a decirnos que designar a Barbara Figueroa y Paula Narváez de embajadoras,no es por pituto. — Pierre Curie 🐟 (@PierreCurieD) March 22, 2022

Así que Paula Narvaez ( psicóloga) se va designada con todo pagado cómo embajadora ante la ONU... Me rio toaaa la nocheeee de los Merluzos Arbolitos jajajajajajajajaj, otra de las #Boricosas pic.twitter.com/5kU5DS6qWj — Chileno (@Chileno17039890) March 21, 2022

38.080 votos saco Paula NARVAEZ y se ganó un maravilloso sueldo en dólares en Washington por 4 años fue nombrada junto a otros embajadores de carrera en diferentes organismos internacionales; Nada cambiará ; siguen los mismos de siempre🥷🧉☯️ — DANIEL JADUE 2025 (@rafael_vassallo) March 21, 2022

Este tuit envejeció muy mal.



Paula Narvaez

Barbara Figueroa https://t.co/KN7W4XlPHa — Felipe (@felferna) March 22, 2022

Boric 2021: “No debe ser un premio de consuelo por no ganar elección” (“pitutos” de embajadores).

Boric 2022: Paula Narváez embajadora ante ONU (perdió consulta ciudadana) y Bárbara Figueroa (ex presidente CUT) embajadora en Argentina (perdió elección convención). #GobiernoChanta pic.twitter.com/LKBp4k455l — Francisco Javier Orrego (@PanchoOrregoG) March 22, 2022

El merluzo designa a Paula Narváez como embajadora ante la ONU, o sea a calentar un asiento igual que mami Bachelet. 👌 — Pablo A. Franco R. (@PabloAndresFra6) March 22, 2022

Bárbara Figueroa premiada a Argentina y Paula Narvaez premiada a la ONU. ¿Éste no era el gobierno de gente nueva, joven y pura que no estaba manchada de la mala política? — Chiara Barchiesi (@BarchiesiD6) March 22, 2022

El candidato Boric prometió no usar las Embajadas como premio de consuelo



El Presidente Boric nombra a Paula Narvaez, candidata derrotada, como Embajadora. https://t.co/lZWSU79v2f — José Antonio Kast Rist 🇨🇱 (@joseantoniokast) March 22, 2022