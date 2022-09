“Está machucado”: Gabriel Boric actualizó el estado de salud de su hermano

El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, acudió en las primeras horas de este domingo a su local de votación en la ciudad de Punta Arenas, donde pudo votar por su opción preferida para el plebiscito de salida de la nueva Constitución.

Gabriel Boric y Simón.

Fue en ese contexto que el Mandatario se dio un tiempo para conversar con los medios y habló sobre el estado de su hermano, Simón, tras la agresión que sufrió este pasado jueves en las afueras de la Universidad de Chile por un grupo de anarquistas.

“Tal como ha dicho mi hermano Simón, su caso no tiene que ser particular, no es más ni menos importante que muchos otros”, señaló el Presidente de la República en un punto de prensa en su ciudad de nacimiento.

En esa misma línea, agregó que “el mensaje que hay detrás es que la violencia es inaceptable en cualquier circunstancia y que la gran mayoría de los chilenos y chilenas quieren un camino de paz y diálogo y que por lo tanto eso que vimos”.

“Ya sea en el caso de mi hermano o en el del inaceptable y tremendo y desgarrador atentado en Contulmo o encerronas en otras partes es algo que no podemos tolerar como sociedad”, continuó el líder del país en conversación con los medios de comunicación.

Respecto al estado de salud de su hermano, Simón, el mandatario señaló que logró hablar con él tras ser atacado por un grupo de personas en las calles de Santiago. “Yo he conversado con él, estuve con él en su momento cuando sucedió, poquito después, pero él está machucado pero bien, y acaba de ejercer su derecho a voto”, cerró el Jefe de Estado en la ciudad de Punta Arenas.