Gabriel Boric defendió el indulto a exfrentista Jorge Mateluna

El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, regresó a Chile tras su visita a Brasil, donde fue consultado por el indulto otorgado al exfrentista Jorge Mateluna y sobre la decisión de la oposición de bajarse de la Mesa por la Seguridad a raíz de esta decisión.

“Los indultos son una atribución exclusiva y excluyente del Presidente de la República. Esto es algo que reflexioné durante mucho tiempo. Lo tratamos de hacer mediante el Senado, en su momento no se pudo, no estuvieron las voluntades para avanzar en esa dirección y, por lo tanto, es una decisión que yo he tomado con plena consciencia y con mucha tranquilidad”, indicó el Jefe de Estado.

En esa misma línea, le mandó un mensaje a las personas que criticaron la decisión: “Quiero decir a quienes pretendan poner en juego una agenda de corto y de largo plazo en materia de seguridad por decisiones exclusivas del Presidente de la República, que están completamente equivocados. Acá yo los invito a que vuelvan a la mesa, Chile no puede seguir esperando que los políticos terminemos nuestras peleas para poder tener medidas concretas”.

Además, destacó que “lo vamos a hacer, las políticas en materia de seguridad, en donde están todos invitados y donde teníamos alto grado de avance, lo vamos a hacer con quienes quieran concurrir”.

Según las palabras del Mandatario, en su mandato “hay una agenda sólida en materia de seguridad. Yo invito a la oposición a que las peleas chicas las dejemos no para las cosas que son tan relevantes para la ciudadanía. Si quieren hacer gallitos políticos, los insto a que no sea a través de la discusión de seguridad que es tan prioritaria, y nosotros como Gobierno así lo asumimos y en esa línea vamos a seguir trabajando con quienes quieran y tengan la voluntad de concurrir”.

Sobre el indulto aplicado a Jorge Mateluna (48), exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez condenado a 16 años de cárcel tras supuesta participación en el asalto perpetrado a una sucursal del banco Santander en 2013, en la comuna de Pudahuel, el Presidente de la República aseguró que “ustedes pueden revisar todos los detalles y los razonamientos respecto a los indultos que hemos otorgado. Yo tengo la más profunda convicción de que en el juicio a Jorge Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia”, indicó.

“Esto no es una opinión personal ni algo que yo haya discutido de manera individual, sino que es la opinión del exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Davor Harasic, que es de los juristas que se han acercado con más seriedad al caso”, manifestó.

En la misma línea, señaló que “invito a todos quienes quieran a revisar los antecedentes que hay respecto a esto. Tengo la plena convicción de la inocencia de Jorge y por eso hemos llevado adelante este indulto”.