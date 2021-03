Gabriel Boric criticó declaraciones del Ejército por quema de estatua del General Baquedano

Tras el comunicado emitido por la institución condenando la quema a la estatua del General Baquedano, el diputado del Frente Amplio llamó al Ejecutivo a "hacer valer subordinación del Ejército al poder civil".

Tras el ataque incendiario a la estatua del general Baquedano en Plaza Italia, el Ejército de Chile calificó a quienes participaron del hecho como “cobardes desadaptados” y “antichilenos, porque desconocen la historia y en su ignorancia, son incapaces de descubrir el extraordinario aporte que el General Baquedano junto a miles de soldados chilenos le entregaron al país”.

Al respecto, el diputado de Convergencia Social (CS) y una de las posibles cartas presidenciales del Frente Amplio (FA), Gabriel Boric, advirtió que “el Ejército no debe deliberar ni le corresponde juzgar a otros. Bajo ningún punto de vista esto es aceptable en una democracia”.

El ejército no debe deliberar ni le corresponde juzgar a otros. Bajo ningún punto de vista esto es aceptable en una democracia. Gobierno debe hacer valer subordinación del ejército a poder civil. — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) March 6, 2021

Además, Boric instó al Ejecutivo a “hacer valer subordinación del Ejército al poder civil”. “Y no, decir esto no significa estar de acuerdo con quemar un monumento. Y a su vez no estar de acuerdo con que algunos pretendan quemar un monumento no significa validar ni justificar abusos de Carabineros”, clarificó el diputado.

Finalmente, realizó un llamado a que “en el debate público podamos hablar sin tanta caricatura e insulto”.