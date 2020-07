Gabriel Boric aclaró rumores de "expropiación" de los fondos de pensiones

"Nadie está enamorado de este proyecto como si fuera la panacea. Sabemos los problemas que trae asociados", aseguró el parlamentario del Frente Amplio.

El diputado de Convergencia Social, Gabriel Boric, indicó que "nadie está hablando de expropiar los fondos" como algunos "irresponsablemente han tratado de acusar" en medio de la discusión por el retiro del 10 por ciento de los fondos de pensiones.

El proyecto del retiro del 10 por ciento fue aprobado en la Cámara de Diputados y Diputadas y actualmente está en discusión en el Senado y podría ser votado en el transcurso de la próxima semana.

"El objetivo central de este proyecto es para poder llegar a la clase media. Las AFP no se van a terminar con este proyecto. Las cuentas de ahorro individual van a seguir, y nadie está hablando de expropiar los fondos como algunos, irresponsablemente, como Bernardo Fontaine, han tratado de acusar", dijo en entrevista a El Mercurio.

"Nuestro objetivo va en el mediano plazo es cambiar el modelo de raíz, pero este proyecto no es el que generará ese cambio", agregó, recalcando que la idea es cambiar el sistema de pensiones, aunque afirmó que no se va a cambiar "de la noche a la mañana".

En esa misma línea, detalló que con el retiro del 10 por ciento "la gente podrá decidir en función de su situación y expectativas futuras si postular al IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), optar por un crédito, aplicar el retiro si se aprueba o combinar algunas de esas medidas".

"Nadie está enamorado de este proyecto como si fuera la panacea. Sabemos los problemas que trae asociados, pero la solución no puede ser solo deudas", señaló.

"He sido muy claro en que la idea del retiro es necesaria por la urgencia y la ineptitud del Gobierno, pero es necesario complementar con el Fondo Colectivo porque el principio de seguridad social que queremos defender no se trata del querer rascarse con sus propias uñas, sino que tiene que haber elementos de solidaridad. En eso no hay contradicción", cerró.