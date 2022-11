Gabriel Arias publicó una potente reflexión tras ganar un nuevo título con Racing

El portero de la selección chilena de fútbol y de Racing de Avellaneda, Gabriel Arias, no contuvo la emoción y lanzó fuertes declaraciones tras quedarse con el Trofeo de Campeones en Argentina, donde vencieron a Boca Juniors por 2-1, en un encuentro que tuvo 10 expulsados.

Gabriel Arias se mostró muy emocionado tras obtener el Trofeo de Campeones con Racing.

"Se jugó con el corazón, se hizo esfuerzo, sacrificio y es el premio que nos merecemos. Lo buscamos en cada detalle, en cada golpe que nos dieron, fueron grandes las derrotas, nos lastimaron mucho por dentro", expresó el portero nacional a TNT Sports tras el partido.

En esta misma línea, tuvo potentes palabras para referirse al complejo camino que tuvieron para llegar a la final: "No podíamos alcanzar la estrella que tanto queríamos. Comimos mierda, nos han criticado demasiado y terminar con esta estrella es gratificante. Además ganarle a Boca es doble mérito".

Sobre su situación personal, el portero de la selección chilena reflexionó que "desde que estoy acá he jugado muchos partidos definitorios y he perdido más que ganado. Pero siempre sigo intentando, trabajé, me esforcé demasiado para estas cosas. A la larga se dan las cosas buenas. Felicidad extrema es la que siento", cerró.