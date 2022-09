La noche de furia de Gabriel Arias en Argentina: fue expulsado y terminó en la comisaría

Una verdadera noche de furia protagonizó el arquero de Racing Club de Avellaneda y la Selección Chilena de fútbol, Gabriel Arias, tras el partido donde su equipo venció por la mínima a Platense a domicilio, logrando meterse de lleno en la lucha por el campeonato argentino.

El portero nominado por el “Toto” Berizzo para los amistosos contra Marruecos y Catar en Europa protagonizó un curioso incidente una vez finalizado el compromiso. Tras el pitazo final, el meta celebró la victoria apuntando directamente a los forofos del “Calamar” que se encontraban justo detrás suyo. El tema es que lo hizo dedicándoles gestos obscenos, de índole sexual, motivo por el que los jugadores rivales se acercaron a increparlo.

Gabriel Arias.

Frente a esto, el juez del compromiso optó por expulsarlo, lo que solo terminó sacando más de sus casillas al meta, quien descontrolado, debió dejar la cancha escoltado por sus compañeros y parte del cuerpo técnico de Fernando Gago.

Luego, el arquero nacional explicó el porqué de su reacción: “Me atacaron durante todo el partido, fueron muy hirientes. Se pasan los límites y no aguanté más”. “Los gestos fueron dirigidos a cuatro personas, no a todos. Estuvieron constantemente insultando a mi familia”, cerró.

Te puede interesar: El duro historial de Fernando Solabarrieta bajo el efecto del alcohol y/o drogas

El portero debió concurrir a la comisaría de Vicente López para declarar por sus acciones. Los hinchas de Platense, por otro lado, corren el riesgo de sufrir una dura sanción por insultos xenófobos: le habrían gritado “chileno hijo de puta” durante todo el cotejo.