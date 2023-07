Gabriel Alemparte y Mario Aguilar protagonizan duro cruce por paro de profes

El abogado Gabriel Alemparte y el presidente metropolitano del Colegio de Profesores, Mario Aguilar protagonizaron un tenso cruce en vivo.

El conflicto sucedió luego de que el gremio avisara de un paro nacional para el próximo miércoles 26 de julio en el que buscan exponer sus demandas sobre las condiciones laborales.

“En este país, los niños de primero básico, el 90 por ciento de los niños, no reconocen las letras del abecedario”, lanzó Alemparte en el programa Sin Filtros.

“Falso ese dato”, le respondió de inmediato Aguilar.

Pero el abogado y panelista del programa político, no quedó conforme con esa respuesta y continuó argumentando.

“En quinto básico los niños no son capaces de leer una frase. ¿A ti no te da vergüenza, Mario Aguilar, después de las vacaciones de invierno, parar el servicio educativo para que los niños aprendan más? Los niños más pobres de Chile, porque los hijos de la ‘educación privilegiada’, como le llamas tú, no van a parar”, indicó Gabriel Alemparte.

“Los que van a parar son aquellos niños que estuvieron parados dos o tres años en la pandemia, donde ustedes acusaron a un ministro por querer volver a clases y reconocieron después como gobierno que eso fue un exceso”, agregó

Mario Aguilar contestaba corto pero preciso, lo que volvía más tenso el ambiente.

"¡Qué ignorancia!", señaló el profesor.

"¿Cuándo fue la última vez que hiciste clases?", respondió muy ofuscado el abogado.

