Gabriel Alemparte se lanza con todo en contra de asesor de Maite Orsini: "Anda a bailar al..."

A través de X el asesor de la diputada Maite Orsini se enfrascó en una discusión con el precandidato a gobernador por la Región Metropolitana, Gabriel Alemparte. En concreto el parlamentario de Demócratas se refirió a unas supuestas intenciones de Daniela Aránguiz de usar el lugar de Orsini en el Congreso Nacional, señalando que la diputada ha llevado su vida privada a la política.

“Pelea en barro… tirón de mechas… esto ya es mucho… Maite Orsini ha llevado su vida privada a la política y eso tiene un efecto” escribió Alemparte en la red social. Sin embargo su comentario no pasó desapercibido y el periodista Vicente Gutiérrez Berner, quien es asesor de Orsini no dudo en responderle y recordarle un episodio de su partido.

¿Qué le dijo Alemparte a asesor de Orsini?

“Tu partido trató de llevar a una persona que no conocía la comuna que buscaba representar, solo por haber salido en la tele. El empacho oye” le dijo. El comentario generó la indignación del político quien realizó sus descargos en el programa Sin Filtros, en donde el abogado señaló. “Esa persona jamás dijo que iba de candidata y ella misma descartó serlo, jamás se le ofreció una candidatura. Déjate de mentir y anda a bailar al topless mejor”.

“Y por último, preocúpate de la jefa que le ponen cuernos con profesionales… Todo tan patético y toplero como tú. Chao”. Además de estas declaraciones volvió a publicar en X y escribió. "Anda a bailar, lolito, y preocúpate del distrito de tu jefa que le salió competencia con la ropa tendida” apuntó. Ante esto Gutiérrez manifestó que “no me insultas diciéndome toplero o que bailo. Alguna vez trata de debatir con ideas, argumentos e inteligencia, no con lo que en tu cabeza es un insulto”.

Cabe mencionar, que la alusión de Alemparte a "cuernos" viene del rumor farandulero que inició la trabajadora sexual Natthy Chilena quien aseguró que había tenido un encuentro sexual con el futbolista Jorge Valdivia. La acusación fue desmentida por el mismo jugador, sin embrago ha generado varios comentarios en el mundo del espectáculo.

