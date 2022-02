Futura ministra del Deporte se refirió a las graves "funas" en su contra

Alexandra Benado aseguró que en los sitios relacionados a la memoria "siempre hay relaciones desde la sensibilidades que pueden ser muy complejas".

La futura ministra del Deporte, Alexandra Benado, se refirió a la acusación de sus ex trabajadores en Londres 38,donde denunciaron acoso y maltrato laboral en su contra, mediante publicaciones en redes sociales.

El 21 de enero, Lissette Fossa, ex-coordinadora de prensa de la organización, compartió en Twitter una denuncia cuando esta trabajaba en la coordinación general.

Me hago responsable de este tweet.

Alexandra Benado fue mi jefa en Londres 38. Maltratadora y desde mi punto de vista, bastante ineficiente, cosa que se lo dije cuando renuncié. Terminó por acabar con todo el equipo original de Londres 38. Sobre mi ejerció maltrato psicológico. — Lissette Fossa (@lissfossa) January 21, 2022

Ante esto, la futura ministra declaró que: “En primer lugar, quiero agradecer la cantidad de apoyo que he recibido de muchas personas, de diferentes sitios de memoria, también a Londres 38 y mis ex compañeras y compañeros que se han referido a este tema que está en las redes sociales, y con quienes además compartí por casi 5 años trabajando en temas de verdad, justicia y promocionando los derechos humanos en Chile”.

“Tal como lo señaló Londres 38, las relaciones labores nunca son fáciles y siempre en los ambientes de trabajo uno puede tener temas complejos de resolver. Eso corre para cualquier institución o empresa donde uno esté trabajando. Yo diría que especialmente en los sitios de memoria, porque ahí se tratan temas complejos, trabajar con derechos humanos en Chile es muy difícil y sobre todo después del Estallido Social se hizo aún más complejo”, añadió.

“En base a la experiencia que viví en los últimos años, los trabajadores y las personas que están en los sitios de memoria llegan mucho más rápido al burnout que lo que puede ocurrir con otras personas en otros ámbitos de trabajo, entonces siempre hay relaciones desde las sensibilidades que pueden ser bien complejas“, advirtió.

“Me gustaría decir que Londres 38 aclaró que no existen tales actos como están apareciendo en las redes sociales, por supuesto que aquello yo lo comparto, sin embargo y con mucha humildad quiero decir que si alguien se sintió ofendido o incómodo por alguna forma o alguna actitud en un contexto puntual dentro del trabajo, no tengo ninguna dificultad de ofrecer disculpas. Siempre lo he hecho así en mi vida y esta no va a ser la primera ni la última vez que tenga que hacerlo”, cerró.