Futboleros piden aperturas de los estadios tras aglomeraciones en los Malls

"En este momento la normativa primaria es la que tiene que ver con el aforo, y eso se está cumpliendo", indicó la seremi de Salud de la Región Metropolitana, Paula Labra.

“Por otro lado, se reduce el aforo en centros comerciales para evitar las aglomeraciones que hemos visto se han producido en algunas situaciones. En esos términos, se cambiará la regla de donde el aforo máximo será de una persona cada 10 metros cuadrados“, declaró.

Cabe recordar que el aforo establecido por el Ministerio de Salud comprende a una personas por 10 metros cuadrados.

El center manager del mall, Álvaro Alcayaga, afirmó que el recinto tiene un aforo permitido de 11.600 personas. Al medio día de hoy, señaló a Radio Bío Bío, la capacidad llegaba al 50%. Los tuiteros fanáticos del fútbol chileno se preguntaron, entonces ¿Por qué no abrir los estadios con aforo reducido?

Como un mall tiene un aforo de más de 13 mil personas,un lugar cerrado, con poca ventilación,gente amontonada que muchas veces no cumple las distancias Y NO SE PUEDE IR AL ESTADIO, LUGAR ABIERTO, DONDE ES FÁCIL MANTENER DISTANCIAS AL MARCAR ASIENTOS, 😡😡 @ANFPChile @TNTSportsCL pic.twitter.com/Ic3lH8SJIO — Miguel Arellano (@migueloroycielo) May 4, 2021

El fútbol es otra cosa...👇🏻 https://t.co/ip1G9bBA4a — Fernando Palomo ESPN (@fernandopalomo) May 3, 2021

Sebastián Campos@Milo_cl·29 abr.No hay verdadera voluntad. Si espacios cerrados como mall's albergan más de 10 mil personas al mismo tiempo, es paradójico que un estadio abierto no pueda recibir mil personas. Se invirtió en tecnología con torniquetes contra la violencia y no se ocupan para restringir ingresos.