Funerarias rechazan implementar ataúdes de cartón en Chile

Una controvertida idea está ejecutando la empresa Paper Project, quienes se encuentra la fase de fabricación de ataúdes de cartón a menos de cien mil pesos.

Ante eso, la Asociación Gremial Nacional de Dueños de Funerarias de Chile (Agrenaf) descartó su uso en Chile debido a que aseguran que no cumplirían con lo estipulado en la ley que regula la sepultación de los muertos y además enfatizan en que tampoco lo harían con la seguridad y la impermeabilidad que se requiere, más en tiempos de pandemia.

Así lo confirmó el presidente del gremio funerario, Igor Woldasky, quien señaló que “los ataúdes de cartón no cumplen con la impermeabilidad que exige la autoridad sanitaria para su uso. El reglamento es muy claro respecto del tipo de urnas que tenemos que usar, que deben ser por metal por dentro y absolutamente selladas. No podrían usarse, ya que no cumplen con la normativa vigente”.

De acuerdo a la ley que regula los entierros, según señala la Agreganaf, se requiere que los ataúdes deben ser con metal por dentro y ser sellados con soldadura.

“En el caso del cartón es imposible, aunque digan que utilizando una bolsa sellada, no son impermeables y eventualmente están propensas a manipulación y pueden romperse”, agregó el líder del gremio, que representa a alrededor de 150 firmas.

El dirigente nacional de las funerarias descartó que como gremio hayan tenido reuniones con la empresa que fabrica los ataúdes.

“No podemos estar interesados en algo que no autoriza la ley. Los ataúdes deben tener metal por dentro y ser sellados”, añadió Woldasky.

“El problema no es tan fácil como cambiar una ley, el punto es la manipulación. Estamos en una pandemia, en un tema legal, se están tomando todos los recaudos para que no haya exposición al virus y entre esos está: que la urna debe salir sellada desde el lugar donde falleció la persona. Entonces, no podemos llevar una urna de cartón porque no estamos llevando mercadería”, dijo.

Finalmente, el gremio descartó que tengan problemas de stock en féretors de madera.

“Los proveedores están trabajando y estamos con material disponible. Hasta hoy, no sabemos a futuro, pero creo que no deberíamos tener problemas”, añadió el dirigente.

Autoridades prohíben su utilización

Paula Labra, seremi de Salud Metropolitana, subrayó el requisito de impermeabilidad de los ataúdes.

Recalcó que los ataúdes son fabricados por empresas que cuentan con Patente Municipal , previo informe sanitario que la autoriza a funcionar.

"Dichos féretros deben contener en su interior una cubierta metálica de latón, a la que se le añade una tapa del mismo material, uniéndolas con una soldadura de estaño, con el objetivo de asegurar que las urnas se encuentren debidamente selladas y sean impermeables”, reiteró el comunicado oficial de la Seremi de Salud Metropolitana.

En caso de constatar que una empresa funeraria comercialice urnas que no cumplan con la normativa vigente, ésta arriesga sumario sanitario, con multas que pueden llegar hasta 1.000 UTM.