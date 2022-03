Funcionaria que denunció a Kena Lorenzini por abuso sexual renunció al municipio de Ñuñoa

"Al final yo me tuve que ir y ella sigue en su cargo. Me mandaron a capacitación. Todo fue para la foto“, dijo la afectada.

Durante las últimas horas se confirmó que la funcionaria municipal de Ñuñoa, identificada con las iniciales C.E., envió una carta a la alcaldesa Emilia Ríos (RD) para presentar su renuncia al municipio, tras denunciar a la concejala María Eugenia Lorenzini por abuso y acoso laboral en el 2021.

Según consignó a La Segunda, la joven de 28 años tomó la decisión debido a diferencias “valóricas irreconciliables frente al caso de acoso laboral denunciado durante 2021, y (debido) a resolución recientemente comunicada”.

La funcionaria aseguró que desde la municipalidad no se tomaron acciones concretas tras la denuncia. “Al final yo me tuve que ir y ella sigue en su cargo. Me mandaron a capacitación. Todo fue para la foto“, dijo.

Hace un mes, la concejala de Revolución Democrática, María Eugenia Lorenzini publicó fotos de ella con la pañoleta verde (que simboliza, entre otras cosas, el aborto libre) en su cuello y una declaración pública tras las acusaciones de abuso y acoso en su contra.

El texto indica que la investigación no pudo concluir que la concejala cometió los delitos por los cuales era acusada.

“Los hechos denunciados fueron investigados. La investigación se realizó porque la persona que trabajó como mi asistente durante tres meses me acusó de acoso laboral y sexual ante el Administrador Municipal. Ambos cargos no pudieron ser acreditados durante la investigación”, sostuvo.

Sin embargo, la autoridad reconoció que cometió actos impropios, como maltrato, pero que la municipalidad no puede sancionarla.

“La investigación sí da cuenta de que cometí maltrato, entendiéndola como ‘una agresión evidente y esporádica, sin tener un objetivo o víctima específica’. He sido sobreseída bajo el argumento de que el municipio no tiene atribuciones para sancionarme al no ser una funcionaria municipal”, cerró la concejala.