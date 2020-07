Funan a la "Sonora Palacios" por intento de abuso sexual a ex integrante de la orquesta

View this post on Instagram

Basta de impunidad!!! . Les cuento un pedacito de mi historia, espero que de algo sirva. . Por mi, por Antonia, por Gabriela y por todas las que ya no tienen voz. No estamos solas!!! 💜 . . . . . #funa #sonorapalacios #sonorapalaciosfuna #niunamenos #justiciaparaantonia #martinpradenasviolador