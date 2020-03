El viaje en avión de un joven de 29 años contagiado con coronavirus provocó la querella del ministerio del Interior por delito contra la salud pública, la que fue posteriormente fue declarada inadmisible, además de el inicio de una investigación por parte de la fiscalía de Villarrica.

El vuelo de Santiago a Temuco que está siendo investigada por la PDI y la fiscalía para determinar si existe delito y posteriormente formular las imputaciones correspondientes. El joven señaló a La Tercera que: “Estando el sistema colapsado no se estaban informando siempre los exámenes con resultado negativo, sino que sólo los positivos” y que una forma efectiva de seguir el resultado era revisar el sitio web del Minsal, ya que publican al medio día los resultados positivos tomados el día anterior.

El joven relata que al salir de la clínica “el doctor procede a entregarme el informe en el cual se me da “alta activa”. Este informe no hace referencia a un estado de cuarentena”.

Al día siguiente no se encontró en los listados del sitio web del Minsal, por lo que llamó a Salud Responde e incluso volvió a la clínica, sin que nadie le diera un respuesta sobre el plazo de los resultado de su examen.

“Con esta información disponible y presentando un estado de salud totalmente sano fue que tomé la decisión de realizar un viaje que tenía programado hace meses a Temuco”, aseveró.

El chileno dice que el revuelo público que provocó su caso le ha generado “un daño invaluable, sin conocer la información y protocolos de entrega de resultados de los que yo disponía en ese momento, cuando solo había 40 casos”.

Las redes sociales explotaron en su contra por su irresponsabilidad:

Entonces para Tomás León Marinkovic la culpa fue del Dr. que no le dijo que estaba en cuarentena... por gente como él el shampoo viene con instrucciones 🙄

No es el joven con COVID-19 es Tomás León Marinkovic. Un petulante que cree que por tener plata puede hacer lo que quiera. Un asqueroso que se da el lujo de no querer declarar, un infeliz que puso en riesgo a una región que no tenía casos de corona virus. Mínimo cárcel para él.