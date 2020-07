Funan a ex concejal de Viña del Mar por "rotear" a personal de aseo

El video fue ampliamente viralizado y cuestionado en redes sociales, donde involucra a un ex concejal UDI de la ciudad.

Un indignante vídeo se viralizó la tarde del sábado en redes sociales, luego que un vecino de Jardín del Mar, increpó y trató de “rotitos” al personal de aseo de la Municipalidad, luego que los trabajadores instalaron una batea para que los vecinos junten su basura.

El hecho causó el doble de rechazó luego que se conociera que la persona involucrada era el exconcejal de la UDI, Tito Moggia, quien salió a pedir disculpas tras la situación.

🔴“Sacame esta weá rotito"(SIC) ¿Que les parece? Trabajadores del aseo denuncian que un vecino de Jardín del Mar, en un sector acomodado de #ViñadelMar, los insultó y amenazó mientras ellos realizaban su trabajo. @nvrchile_cl

-@PiensaPrensa , @valpoinformado , @PaoladrateleSUR pic.twitter.com/Q6ShDHTWAD July 26, 2020

“Yo le dije al chofer del bus que me diera el nombre del supervisor y el teléfono para hablar con él para que saquen eso de acá, entonces se negó y (le dije) ‘oiga, no se ría de mi’ (y el dijo) ‘no, si me río’ y así empezó a increparme, a violentarme hasta que yo me enojé de mala manera, cierto, lo reconozco y pido disculpas por eso. No fue la forma”, sostuvo.

Ante el hecho, la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, publicó un vídeo condenando la situación.

https://es-la.facebook.com/alcaldesavirginiareginato/photos/a.469641483120625/3183304561754290/?type=3&xts%5B0%5D=68.ARBVGJczM8usBVRdmXt-xO7Bztma7Fan6-v3AqOtRVJJDc6OFDap7CdZNAUHJ0MxvzBy12-1W6TDqdxPMvNgNcY94VxPAeTk1RrnpJQ8JQVIfaOL_CqGzCAwaP1i49ew_I_7vbQwp7WWOt3gabZ3NUC-AlRd8C7Rej6lOwV1HB97d8PqU4GdM6hyDI6VBM14-9CKVcb2Bv-b9leMia6oiIuNLkGSb6cK8F_ch5gi8ScTUoh81QYByjbb-KnUvf-XnBaM3GWme9TOm_bmcihAe3zTFd720lawvC_3TSSI1SU19Hrmv9cAZC2_WVQRhP160dT3HEy-_1cteLjOGiQU7rIc7A&tn=-R

“Lamento profundamente el trato y prepotencia en contra de mis funcionarios del Municipio de Viña del Mar que sólo cumplen su trabajo”, detalló.

“Me duele, porque el personal de aseo ha realizado una función vital en pandemia, arriesgando su vida por cada familia de Viña”, cerró.