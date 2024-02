Durante los últimos días un vecino de Hornopirén se hizo viral por agredir a un turista que pasaba por un camino que llevaba hasta la cascada del Río Blanco. El sujeto “funado” es el dueño del camino que conecta con este paso en la Región de Los Lagos. Cabe mencionar que el sujeto, llamado Cristián Leiva se defendió en televisión luego de que lo trataran de agresivo por su actuar en contra de un visitante del sector.

En conversación con 24 Horas, el hombre apuntado explicó que el turista había intentado ingresar por su terreno y habría transgredido dos normas del lugar, al intentar entrar con su mascota y encender un “pito” de Marihuana. “Eso no se puede hacer en el terreno, menos camino hacia el parque por respeto a la gente. Cuando le dije que lo apague, la persona se enoja, se molesta y me empieza a insultar, y después de eso, él me empieza a grabar. Cuando le convenía a él”, señaló.



Nueva funa a "dueño" de Hornopirén



A pesar de que Leiva argumentó su violento actuar, durante las últimas horas se reveló un nuevo registro en donde se alteró con un grupo de vecinos que lo fueron a encarar. El hombre les respondió con una seguidilla de garabatos. “Te cag... entero mar... cul... cobarde cul... ahora que son montón se hacen los choros los cul... solos se cag... enteros”, dijo.



Sobre su otro registro, en donde discutió con un turista, el hombre señaló que esta persona lo habría amenazado con un arma blanca. “La persona no quería salir y cuando lo intenté sacar de mala forma, a la fuerza prácticamente, me dejó pegado un combo en el portón y afuera me sacó un cuchillo”.



Este caso, se suma a otros que han ocurrido en diferentes zonas del país, en donde dueños de terrenos aledaños a playas y lagos han sacado a turistas del sector. Por ejemplo, en 2019 el dueño de Gasco, Matías Pérez Cruz, se volvió viral por echar a turistas del Lago Ranco diciéndoles que estaban en su jardín.

