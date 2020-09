Fuad Chaín confirmó postulación a importante cargo político

El líder de la DC pretende terminar de "devolverle la preponderancia política y electoral" al partido, por lo que irá a la reelección en su conglomerado.

El presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, confirmó este domingo que volverá a postular al cargo en las elecciones internas de enero de 2021, con el objetivo de "devolverle la preponderancia política y electoral" al partido, lo que denomina su misión en sus años en la directiva.

"Tenemos que transformar este protagonismo político que tenemos en el protagonismo electoral. Y como las elecciones internas van a ser antes de las municipales, creo que ese proceso está inconcluso y por eso, después de conversar con muchos militantes, he tomado la decisión de repostularme a la presidencia del partido, para terminar ese proceso, para poder terminar el ciclo", dijo a El Mercurio.

Aunque todavía no hay claridad sobre las listas, sí reiteró que para él, los esfuerzos de la eventual mesa deben apuntar a "enfrentar los desafíos electorales que tenemos el próximo año".

Considerando que su posible reelección será de cara a las presidenciales, el timonel señaló que "tenemos que aprender de dos experiencias pasadas, de la de 2013 y de la de 2017. Eso significa que tenemos que ser partidarios de primarias, pero con un marco programático predefinido, no con un cheque en blanco".

"No puede ser que el que gane las primarias luego haga el programa que se le antoje y el que perdió simplemente tiene que aprobar. No puede, tampoco, que por nuestras divisiones terminemos llegando a una primera vuelta muy debilitados y sin capacidad de repuntar para poder enfrentar al candidato de Chile Vamos", explicó.

En ese sentido, y tras vaticinar que la falta de unidad de la oposición podría "pavimentarle el camino" a Joaquín Lavín en 2021, Chahín estimó que hasta ahora "(el alcalde PC Daniel) Jadue se ha posicionado porque está corriendo solo, pero le quiero decir que va a haber una candidatura de la DC".

"No tengo ninguna duda de que los chilenos no quieren posiciones extremas, no quieren más polarización, quieren un cambio, pero un cambio que dé certezas. Toda esta actitud un poco arrogante de Daniel Jadue demuestra que él no es capaz de construir las mayorías, que ve todavía el mundo en blanco y negro, en la lógica de la Guerra Fría", aseguró.