Frente Amplio exigió al Gobierno financiar la "cura chilena" contra el COVID-19

La vacuna se desarrolló en base a anticuerpos de alpaca, y se encuentra en su fase final, demostrando ser 100% efectiva.

Los diputados del Movimiento Unir, Patricio Rosas y Marcelo Díaz, junto a la diputada Maite Orsini (RD), participaron de un encuentro en terreno junto a Alejandro Rojas, investigador de la Universidad Austral de Valdivia, Región de Los Ríos, donde se lidera el desarrollo de un tratamiento contra el COVID-19.

La investigación, que se desarrolló en base a anticuerpos de alpaca, ya se encuentra en su fase final y ha demostrado ser 100% efectiva en la eliminación del coronavirus, incluso para sus cepas más mortales. Sin embargo, aún está pendiente la fase preclínica y clínica, pasos necesarios para lograr la elaboración de un medicamento que pueda ser utilizado por humanos.

A pesar del éxito del tratamiento, la fase final de su desarrollo aún se encuentra pendiente debido a la falta de recursos para llevar a cabo los últimos estudios.

En total, según han indicado desde la Universidad Austral, restarían entre 3 y 4 millones de dólares para finalizar el proceso que duraría aproximadamente siete meses.

Todo esto, en medio de la incertidumbre que se ha generado luego que la Organización Mundial de la Salud anunciara que una vacuna efectiva contra el COVID-19 no estaría lista hasta 2022.

Ante esto, los legisladores emplazaron al Ejecutivo a respaldar el proyecto que ha sido denominado “la cura chilena contra el coronavirus”.

En ese sentido, el diputado y médico Patricio Rosas, señaló: “La fase que falta va a generar un medicamento que se pueda aplicar como aerosol y eliminar el virus si alguien está infectado. Es una herramienta clínica posible que podemos desarrollar en Chile y que les sirva también a otros países. Esta es una fase en la que tenemos que definir si queremos que la ciencia que se hace en las regiones la dejamos abandonada para que se la lleven otros países o la apoyamos para desarrollar una cura, un tratamiento efectivo. Esto va a ir más allá de las vacunas, que se van a tener que aplicar todos los años. Esto se va a poder aplicar cada vez que alguien se enferme”.

En paralelo, Díaz indicó que “me parece inexplicable que la dificultad para seguir desarrollando esta investigación sean 4 millones de dólares. Si el gobierno y el Estado de Chile no están en condiciones de asegurar esos mínimos recursos para un tratamiento que hoy más que nunca necesitamos como país, sería simplemente inexplicable y un abandono de nuestra investigación científica. Espero que el gobierno recapacite y genere los instrumentos, porque la verdad que 4 millones de dólares, para un desafío tan grande como el que enfrentamos, me parece que es una mínima contribución que el gobierno tiene que ser capaz de hacer”.

En la misma línea, la diputada Orsini agregó: “Valdivia y la Universidad Austral ha estado desarrollando tecnología de punta para combatir una de las pandemias más mortales de los últimos cien años. No puede ser que la piedra de tope para seguir avanzando en este proyecto, que ya ha demostrado resultados positivos en sus primeras fases, sea el dinero. Es por eso que llamamos al Ejecutivo, al Presidente de la República y al ministro de las Ciencias y la Tecnología a que se hagan parte de este proyecto, porque si no lo hacen todo este trabajo avanzado va a ser trabajo perdido. Confiamos en que puede ser una solución importante para la población chilena y mundial”.