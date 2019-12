No es primera vez que la concesionaria es criticada duramente por el mal manejo.

Franz Schultz llegó a los azules en julio del 2016, el "Coreano" venía de una gran temporada de Santiago Wanderers, club al que los azules pagaron poco más de 500 mil dólares.

El volante "Caturro" llegó por expresa solicitud de Sebastián Beccacece, el jugador fue muy duro con Azul azul:

“De la U yo te podría comentar muchas cosas. Fui campeón, después pedí ir a préstamo, porque dije claramente que, si habíamos salido campeones y traían un refuerzo en mi puesto, yo iba a querer salir. Me fui, anduve bien y O´Higgins me quiso comprar, pero en la U dijeron que no porque íbamos a jugar la Copa Libertadores. Me mintieron en todo sentido, económica y deportivamente”.

En la misma línea, Schultz enfatizó que:

“Pasó lo que tenía que pasar. Yo no tuve un buen año, no estuve mentalmente enfocado en lo que era la U ese año. Yo eso se lo dije a al profe (Ángel Guillermo) Hoyos, porque siempre he sido frontal. Eso explica el año que tuve el 2018, porque todo lo que me prometieron, no lo cumplieron en todo sentido”.

También tuvo palabras para los referentes que salieron mal del club:

“Mira, yo estuve con Carlos Heller, que creo que es un presidente extraordinario, pero después han pasado cosas. Johnny se tuvo que ir de otra forma, él es la U. Matías Rodríguez, lo mismo. A los dos les debieron dar un trato mejor, son grandes compañeros y personas. Jugaron partidos lesionados, se mataban por la U. A “Mati” ya le habían bajado el sueldo y ahora, querer hacerlo de nuevo, es una falta de respeto para su trayectoria, porque la U no es un equipo de provincia, recibe ingresos por todas partes”.