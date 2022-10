Frank Darío Kudelka explicó la frase del "miedo institucional" de la U a Colo Colo

El polémico ex entrenador de la Universidad de Chile, Frank Darío Kudelka, recordó cuando habló del "miedo institucional" de los azules a Colo Colo y aseguró que quiere volver a Chile.

El estratega de Lanús diálogo con DirecTV, donde explicó que quedó con la espina clavada tras solo estar un par de meses al mando del conjunto estudiantil en 2018. “Me gustaría volver a dirigir en Universidad de Chile. Tuvimos un porcentaje alto de efectividad, pero no logramos nada. Le tengo apego al club”, aseguró el trasandino.

El DT también se dio el tiempo para comentar la actual temporada de los azules, donde, al igual que los años anteriores, se mantenido en la pelea por mantener la categoría.

“Este año Universidad de Chile zafó de la zona de descenso. Sería bueno que volvieran a competir en copas internacionales”, recalcó el DT argentino. “Existe un común denominador del mal momento de Universidad de Chile en este tiempo y la respuesta está dentro de la institución: es más institucional. No pasa por contratar técnicos, sino que vaya con los lineamentos generales de un proyecto”, sostuvo.

Tras su partida de la escuadra universitaria, el el DT habló de que en el equipo había “miedo institucional” hacia Colo Colo, una frase que generó molestia entre hinchas y dirigentes azules y que hasta hoy es recordada cuando los universitarios suelen perder el partido ante los albos.

“Llegué a La U y escucho ‘hace tantos años que no les ganamos’. En vez decir ‘este año vamos a ganar’. Eso se transmite y llega a los jugadores”, recordó el trasandino.

Ahora, consultado por su frase, el DT detalló que “a veces uno expresa emociones o formas de sentir”. “Quizás fue mal entendido, en ese momento, no entendía cómo no podíamos ganarle a Colo Colo. Existía una sensación de no poder hacerlo, ejemplifiqué desde una palabra la emoción”, cerró.