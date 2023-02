Franco Torgnascioli habla tras ganarle la batalla al cáncer y retornar al arco de Everton

El arquero de Everton de Viña del Mar, Franco Torgnascioli, nuevamente abordó lo que fue su lucha contra el cáncer tras ser diagnosticado por un tumor testicular en diciembre de 2021, donde tras la intervención fue sometido a una serie de quimioterapias para destruir la enfermedad.

El guardameta uruguayo arribó a San Luis de Quillota en calidad de préstamo durante la temporada anterior y este 2023 retornó a la portería del cuadro ruletero, donde ha sido titular en las primeras fechas del Campeonato Nacional.

“Increíble que hace un año estábamos hablando de otra cosa. Ya me habían operado y estaba realizando las quimioterapias. Estoy bien, contento y metiéndolo con todo en esta nueva temporada”, reconoció el portero en diálogo con LUN.

“En verdad me he sentido muy bien. Quedé sin tratamiento. Solo hice las quimioterapias correspondientes y ahora me hago controles de rutina cada cuatro meses. Los dos primeros años son cada cuatro meses. Después, creo, cada seis meses y durante los últimos dos años es un control por año”, agregó.

En esa línea, explicó que al momento de ser diagnosticado “me lo tomé muy bien, con calma, actué rápido. Traté de estar tranquilo y hacer lo que tenía que hacer. Lo he llevado bastante bien. Uno al ser deportista está sometido a presión y por eso consulta un sicólogo. Básicamente para estar bien”.

Finalmente, el meta se refirió al empate de Everton ante Colo Colo en el Estadio Monumental. “Nos fuimos con una sensación rara porque con un hombre más pudimos quedarnos con los tres puntos. Colo Colo con un hombre menos nos sometió en los últimos minutos, así que el punto creo que fue positivo”, cerró.