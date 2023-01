Franco Parisi tilda de "mamarracho" el liderazgo de Gabriel Boric en La Moneda

El excandidato presidencial del partido de la Gente (PDG) y deudor de pensión alimenticia, Franco Parisi, lanzó una serie de fuertes declaraciones contra el Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Recordemos que el ingeniero comercial regresó a Chile tras estar años radicado en Estados Unidos debido a una denuncia por una deuda millonaria relacionada con la manutención de sus hijos, situación que se solucionó judicialmente.

En una breve entrevista realizada a Mega, antes de participar de una reunión con la directiva del PDG en el Hotel Crowne Plaza, el líder político indicó cuáles serán sus próximos pasos en términos políticos y opinó sobre el acontecer nacional, especialmente con lo relacionado con el nuevo proceso constituyente.

Sin embargo, entre lo que más llamó la atención de sus declaraciones, estuvieron sus palabras refiriéndose al presidente Gabriel Boric, de quien dijo es “un mamarracho”.

“Lo dijimos tantas veces, Boric fue un mal candidato, no estaba preparado, no tenía estrategia, no tenía táctica y no tenía contingente. ¿Y quién está pagando ese costo? la clase media y clase media emergente. Y por lo tanto, mi diagnóstico es el que dice el popular de la gente: Ha sido hasta ahora un mamarracho”, cerró el excandidato presidencial.