Franco Parisi sufrió una nueva derrota en la Justicia por el pago de pensión alimenticia

El ex candidato presidencial solicitó reducir el monto debido a su actual situación económica, la que, según argumentó, "no me permite cubrir las prestaciones a las que me obligué”.

Un nuevo portazo en la cara sufrió el ex candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, luego de que el Tercer Juzgado de Familia de Santiago rechazara su petición para rebajar su deuda por pensión de alimentos, desde una cifra de $2 mil millones a un pago de 9 UTM ($499.833).

El economista todavía enfrenta el proceso legal que le impide llegar a Chile, ya que se encuentra con una orden de arraigo nacional vigente, lo que no fue obstáculo para que una importante cantidad de electores votó por él en los últimos comicios de noviembre y que le permitió ser la tercera mayoría.

Hace algunos días, se informó que el académico demandó a su ex pareja para rebajar el monto a pagar de la deuda, instancia en la que argumentó factores económicos que no le permitirían “cubrir las prestaciones a las que me obligué”.

Según informó el medio ADN Radio, el tribunal desechó el planteamiento del economista e indicó que los montos a pagar se mantendrán hasta el momento, reafirmando que la audiencia preparatoria será el próximo 10 de mayo a las 11:45 horas.

La solicitud del representante del Partido de la Gente argumentaba que su ex pareja, con quien tuvo gemelos tras una relación en 2010, “cuenta con una situación económica excelente, con un trabajo como ejecutiva en una de las grandes empresas del país”.

“Intenté solucionar este conflicto por una vía extrajudicial, lo que fue imposible debido a la oposición tenaz de la demanda”, añadió.

Actualmente, el ex presidenciable continúa viviendo en Estados Unidos, donde se desarrolla como empresario y docente, además de realizar constantes lives en YouTube con el conocido programa “Bad Boys”.