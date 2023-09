Franco Parisi se llenó de críticas tras lanzar alarmante vaticinio para Chile

Franco Parisi, líder del Partido de la Gente y excandidato presidencial, realizó un alarmante llamado a “cuidar las pegas”.

En el último capítulo de Bad Boys, el ingeniero comercial lanzó un preocupante pronóstico para nuestro país.

“Si tiene pega, cuídala. Por favor, por favor, por favor. Si tienes pega, cuídala”, afirmó el economista.

El excandidato presidencial, aprovechó la instancia para darle un consejo a todos sus seguidores “No hables de política, no hables de fútbol, no hables de religión. Si tu jefe ‘ah, el Partido de la Gente, me carga Parisi, tal por cual’, véndame, pero véndame como Judas”.

“Por favor, cuida la pega, se vienen dos años y medio muy difíciles en Chile, más de lo que hemos vivido hasta ahora”, lanzó.

En esa misma línea, afirmó que “veníamos con el vuelito, la inercia de los retiros, del mayor gasto fiscal, del alto precio del litio, del repunte lógico de la economía después de la pandemia. Insisto: cuida la pega”.

Atención chilenos. Cuiden su pega se vienen 2 años muy duros para Chile. pic.twitter.com/kjpTyxu4qq — Franco Parisi (@Parisi_oficial) September 25, 2023

Te puede interesar: Fidel Espinoza se lanza con todo contra el Frente Amplio y asegura que no volverán a gobernar

Franco Parisi no convenció a los internautas

El alarmante llamado de Franco Parisi, generó una ola de comentarios en redes sociales y muchos de los internautas cuestionaron sus reales intenciones con este vaticinio.

“Vender miedo parece ser un buen negocio”, “Ya empezamos con la desinformación, por eso no avanzamos”, “Váyanse de Chile! dijo para terminar el live” y “Mañana martes atiende la sanadora de Rosario, porque no vas en una de esa te sana y salva”, fueron algunas de las reacciones.